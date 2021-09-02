Красноярка нашла у себя на балконе змею

Фото: ТВК

Змею на своем балконе в доме на Гастелло увидела местная жительница. Об этом сообщает телеканал «ТВК Красноярск».

К журналистам обратилась жительница дома на Гастелло, 28. Женщина рассказала, что змею она увидела утром. Рептилия забралась в ящики:

- Захожу на балкон, а она там по ящикам ползает, очень долго ползала. Не знаю, как ее ловить, я не способна сама прихлопнуть. Вызвали службу спасения, но змея спряталась. Спасатели сказали, что полы вскрывать не будут – змея через стену уползти может. Предложили просто закрыть балкон, - пояснила красноярка.

В итоге пресмыкающееся скрылось. Найти и поймать змею так и не удалось.

Красноярка предположила, что змея могла сбежать от соседей. Однако в «Роевом Ручье» журналистам рассказали, что это уж обыкновенный. Представители этого вида в квартирах не живут, предпочитая теплым склонам за городом.