В Красноярском крае на трассе в ДТП из-за пьяного водителя пострадали три человека. Фото: ГИБДД Красноярского края

Авария произошла на 88 километре трассы Р-257 у поселка Верхняя Бирюса. Пьяный водитель попал в ДТП, в итоге пострадали 3 человека.

В ГИБДД сообщают, что 29-летний водитель «Ниссан Марч» ехал в сторону Абакана, врезался в бетонный столб и перевернулся. В ведомстве отмечают, что на данном участке трассы идет ремонт, установлены все предупредительные знаки.

В момент ДТП в салоне находились 6 человек, среди которых 3-летний ребенок, который был на руках у матери. Пострадали же водитель и двое взрослых пассажиров. Кроме того, выяснилось, что парень, находившийся за рулем, был пьян. В его крови обнаружили 0,69 мг/л алкоголя.

За аварию водителю грозит провести 15 суток под арестом, либо заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также на мужчину составлен ряд материалов за нарушение правил перевозки детей и другие нарушение на сумму 4 тысяч рублей. Автомобиль помещен на спецстоянку.