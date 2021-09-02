В Красноярске перед судом предстанет адвокат, обманувший клиентов на 1 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката Свердловской коллегии адвокатов. Мужчина обвиняется по статье «мошенничество в крупном размере».

По версии СК, в 2018 году адвокат защищал молодого человека, обвиняемого в нескольких особо тяжких преступлениях. Однако родители парня решили, что адвокат может не просто защищать сына в суде, но и договориться о вынесении более мягкого приговора.

Адвокат сказал родителям, что может решить вопрос через знакомых в силовых структурах. Но за 1 миллион рублей. Родители собрали деньги, взяв в долг у знакомых, и передали обвиняемому. Адвокат же просто забрал деньги и просьбу родителей оставил без внимания.

В 2019 году молодого человека все-таки осудили. Срок – 5 лет колонии. Родители попытались вернуть деньги, но адвокат отказался. Тогда они обратились в ФСБ. В итоге адвоката задержали и завели уголовное дело.

- Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.