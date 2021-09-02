Красноярский «Ростелеком» представил предпринимателям цифровые решения для бизнеса

Для своих действующих и потенциальных клиентов компания «Ростелеком» организовала в Красноярске мероприятие в формате интеллектуально-развлекательной игры-дегустации. На неофициальной встрече предпринимателям были представлены современные цифровые решения, помогающие повышать конкурентоспособность, производительность и безопасность в организациях, снижать издержки и улучшать отношения с потребителями.

В числе услуг, которые предложил «Ростелеком», — «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС», «Умные экраны», «Электронные ценники» и «ТВ для бизнеса». Специалисты отметили, что система цифровых сервисов, работающих на базе высокоскоростного интернета, отличается надежностью и доступна к подключению даже в самых отдаленных и труднодоступных местностях.

«У компании “Ростелеком” уникальная инфраструктура, которая является основой для развития цифровых решений как в федеральных, так и в локальных масштабах, например, в сегменте малого и среднего бизнеса. Непрерывно развивая цифровую экосистему, компания ориентируется на то, что со временем интеллектуальные сервисы будут присутствовать буквально повсеместно, формируя образ жизни каждого человека», — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Усатов.

По результатам исследований, озвученных на встрече, 41 процент руководителей крупнейших мировых компаний ожидает существенную трансформацию бизнеса уже в ближайшие три года. Более половины из них считает, что за это время изменений произойдет больше, чем за последние пять лет. Участники делового мероприятия также уверены в необходимости технологических преобразований.

«В стадии завершения находится крупный проект, который мы реализуем совместно с красноярским “Ростелекомом”. Речь идет о модернизации более ста заправочных станций по краю, где мы установили систему видеонаблюдения, подключили виртуальную АТС, разместили медиаэкраны, сделали доступ к высокоскоростному интернету. Сегодня невозможно говорить об успешном развитии бизнеса без внедрения новых технологий. Проводя такие познавательные и неформальные встречи, компании “Ростелеком” удается обратить внимание бизнес-сообщества на новшества в цифровой сфере», — прокомментировал представитель АО «Красноярскнефтепродукт» Константин Замятин.

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