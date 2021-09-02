Предприниматели могут воспользоваться предодобренным овердрафтом к расчетному счету в ВТБ

C 1 сентября ВТБ предоставляет клиентам среднего и малого бизнеса предодобренный кредит в форме овердрафта к расчетному счету. Кредит до 10 млн рублей банк оформляет и выдает онлайн без дополнительных документов и залогового обеспечения.

Овердрафт позволяет проводить платежи при нехватке денег на счете, кредитные средства для этого доступны в любой момент. Его размер для каждого клиента банк рассчитывает автоматически, исходя из оборотов по счету. Поручительство для оформления кредита не требуется. Комиссия за выдачу и неиспользованный лимит не взимается. Начисление процентов предусмотрено только за ту сумму, которую тратит клиент.

Предложение клиенты получают в интернет-банке для бизнеса. Им достаточно подтвердить одобренный лимит и контактные данные, выбрать счет для подключения овердрафта и подписать оферту квалифицированной электронной подписью. Обработка сделки занимает пять минут, и уже в течение дня клиент сможет начать пользоваться овердрафтом. Задолженность погашается автоматически в конце дня из поступлений на счет.

«Стратегия ВТБ направлена на поддержку предпринимателей на всех этапах развития бизнеса и 100-процентную цифровизацию продуктов и услуг. В этом году мы уже запустили предодобренные кредиты онлайн на любые бизнес-цели. Наше новое предложение позволит клиентам всегда своевременно расплачиваться с контрагентами, даже если собственных средств на счете недостаточно, или когда ситуация является экстренной. Клиенты могут подключить овердрафт на выгодных условиях, полностью онлайн и в максимально короткие сроки», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.