Банк Уралсиб принял участие в семинаре по финансовой грамотности для игроков ХК «Сибирь»

25 августа в Челябинске в рамках Кубка Губернатора Челябинской области прошел семинар по финансовой грамотности для команды ХК «Сибирь» (Новосибирск) с участием сотрудников Банка Уралсиб. Семинар провела магистр известной телевизионной передачи «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы», банковский сотрудник с 20-летний стажем Елизавета Овдеенко.

Во время семинара Елизавета Овдеенко дала спортсменам рекомендации по ведению трат и инвестиционному поведению: фиксировать уровень потребления, откладывать излишек для «подушки безопасности», а остальные средства вкладывать в классические инструменты инвестирования (вклады, накопительные счета, облигации и др.).

В конце презентации ведущая поделилась с хоккеистами лайфхаками, например, выделять два часа в месяц на встречу со своим финансовым советником – банкиром. По словам Овдеенко, даже занятые спортсмены могут найти в своем графике столько времени для профессиональной консультации, а сотрудники Банка Уралсиб всегда готовы им помочь.

Организатором мероприятия выступили Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ) и компания «Игровой интеллект», которая работает в сфере образовательных программ для спортсменов. Цель проекта – развитие неспортивных элементов карьеры профессиональных спортсменов с помощью различных базовых модулей.

Банк Уралсиб в рамках партнерского соглашения с КХЛ (сезон 2021/2022) выступил официальным партнером модуля «Финансовая грамотность». Мероприятие в Челябинске стало первым в образовательной программе сезона 2021/2022. Данные семинары будут организованы и для остальных клубов Лиги.

Банк взаимодействует с КХЛ в рамках собственного проекта «Побеждаем вместе», он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, а также обучающих мероприятий, разработанных с учетом особенностей и потребностей клиентов – профессиональных спортсменов.

Кубок Губернатора Челябинской области – традиционный предсезонный хоккейный турнир, который проводится в Челябинске, на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова, начиная с 2011 года. В 2021 году турнир проходил с 23 по 27 августа и в нем приняли участие четыре клуба КХЛ.