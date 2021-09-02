В Красноярске на стене дома появился портрет Дмитрия Хворостовского. Фото: МУЖЩИНСКИЙ Андрей

В Красноярске художники украшают фасады домов масштабными рисунками. Так, на правом берегу Красноярска на стене пятиэтажного дома по пр. Красноярский рабочий, 155 появился портрет оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Рисунок пока полностью не готов. Но выглядит полотно масштабно. Как сообщает автор фотографии Андрей Мужщинский, уже демонтированы деревья, загораживающие обзор.

При этом художники, рисующие баритона на стенах, на одном рисунке останавливаться не собираются. В их плане несколько подобных картин на фасадах.

Добавим, что на доме по Красрабу, 55, где проживал легендарный певец, установлена мемориальная доска.