«Культбытстрой» займется застройкой поселка у озера Мясокомбинат под Красноярском Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский застройщик «Культбытстрой» будет застраивать земельный участок под Красноярском у озера Мясокомбинат. Об этом сообщает госкорпорация ДОМ.РФ.

«КБС» выиграл тендер на застройку 51 гектара земли. Здесь появится малоэтажный пригородный поселок. Помимо возведения домов на этом месте застройщику придется создавать всю необходимую для жизни инфраструктуру.

При этом, 4% от построенных квартир «КБС» продаст ДОМ.РФ. На застройку территории «Культбытстрою» отведено 10 лет.