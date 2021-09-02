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Общество2 сентября 2021 5:17

В подземном переходе у Красноярского института искусств появилось «Новое измерение»

Художники постаралась создать настоящую галерею
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Переход у института искусств. Фото: мэрия Красноярска

Переход у института искусств. Фото: мэрия Красноярска

Новая стрит-арт композиция появилась в подземном переходе у Института искусств. Название подземной галереи – «Новое измерение». К созданию и оформлению проекта приложили руку студенты, получившие грантовую поддержку.

- Площадь работ составила 250 кв. метров. Ребята отмечают, что формы и цвета геометрического рисунка навеяны расположенными рядом зданиями, - передают в мэрии Красноярска.

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Не обошлось и применения современных технологий. Так, на стенах разрисованного перехода появились QR-коды. Перейдя по ним, красноярцы смогут узнать информацию о знаковых событиях в сфере искусства и культуры.