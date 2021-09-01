На Таймыре отменили режим ЧС, введенный из-за массовой гибели оленей Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре отмели режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовой гибелью диких северных оленей в районе поселка Хатанга, 16 августа. Напомним, что 3 августа местные жители обнаружили на берегу реки несколько десятков туш оленей, большая часть из которых – молодняк. На некоторых были следы, предположительно огнестрельные. Из-за этого поначалу была версия, что животных расстреляли браконьеры. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и охотнадзора, провели проверку.

Но впоследствии было установлено, что животные могли погибнуть сами: у них не хватило силы переплыть широкую и холодную реку. К тому же в этом сезоне миграция у них началась раньше обычного и, как версия, это может быть связано с якутскими пожарами, дым от которых распространился на тысячи километров.

Начальник управления по делам ГОиЧС администрации Таймыра Андрей Шопин доложил, что всего было собрано 1158 туш животных. Их сожгли, береговую площадку убрали и дезинфицировали, сообщает «Таймырский телеграф».