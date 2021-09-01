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Общество1 сентября 2021 15:25

В Красноярске от коронавируса вылечили более 2,1 тысяч беременных женщин

Родильный дом №1 закрывают на плановый ремонт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске от коронавируса вылечили более 2,1 тысяч беременных женщин

В Красноярске от коронавируса вылечили более 2,1 тысяч беременных женщин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске от коронавируса вылечили 2154 беременные женщины и родильницы. Из них с начала текущего года – 1069. Родили своих малышей в период заболевания 112 мам. Такие цифры приводит краевое министерство здравоохранения.

Ковидный госпиталь для беременных был размещен в родильном доме №1, который находится в микрорайоне Солнечном. Но с 1 сентября на целый месяц роддом закрывается на ремонт и санитарную обработку. Это плановое мероприятие, которое проводится каждый год.

В связи с этим инфекционный госпиталь для акушерско-гинекологической помощи беременным, роженицам и родильницам с коронавирусной инфекцией разворачивается на базе Красноярской межрайонной клинической больницы №20, в одном из хирургических отделений.

Добавим, что когда закрываются родильные дома, пациентки перенаправляются в другие учреждения. Если беременность протекает без осложнений, то будущая мама сама может выбрать, в какой роддом ей поехать, когда настанет время. Если беременность с патологией, этот вопрос решает врач в женской консультации.