В Красноярске от коронавируса вылечили более 2,1 тысяч беременных женщин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске от коронавируса вылечили 2154 беременные женщины и родильницы. Из них с начала текущего года – 1069. Родили своих малышей в период заболевания 112 мам. Такие цифры приводит краевое министерство здравоохранения.

Ковидный госпиталь для беременных был размещен в родильном доме №1, который находится в микрорайоне Солнечном. Но с 1 сентября на целый месяц роддом закрывается на ремонт и санитарную обработку. Это плановое мероприятие, которое проводится каждый год.

В связи с этим инфекционный госпиталь для акушерско-гинекологической помощи беременным, роженицам и родильницам с коронавирусной инфекцией разворачивается на базе Красноярской межрайонной клинической больницы №20, в одном из хирургических отделений.

Добавим, что когда закрываются родильные дома, пациентки перенаправляются в другие учреждения. Если беременность протекает без осложнений, то будущая мама сама может выбрать, в какой роддом ей поехать, когда настанет время. Если беременность с патологией, этот вопрос решает врач в женской консультации.