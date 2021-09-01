В Ачинске осудят предпринимателя, продавшего сиротам негодное жилье за 6,5 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске в скором времени состоится суд над предпринимателем за крупное мошенничество. Прокуратура как раз утвердила обвинительное заключение. Это мошенничество измеряется суммой более 6,5 миллионов рублей – именно столько он получил от продажи недвижимости.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Начиная с 2016 и по 2019 годы обвиняемый выигрывал муниципальные контракты на квартиры для детей сирот. За этот период он успел продать администрации Ачинска 12 таких объектов. Однако после заселения обнаруживалось, что жилье либо нуждается в капитальном ремонте, либо в нем вовсе невозможно жить.

Выяснилось, что изначально обвиняемый приобретал квартиры в старых домах, наводил в них внешний лоск, наклеивал обои, скрывая за них трещины на стенах. И затем реализовывал мэрии по рыночной цене.

Добавим, что в этой некрасивой истории с сиротами замешан и бывший глава муниципалитета. На него возбудили уголовное дело по статье «Халатность», оно сейчас рассматривается в суде.

- В настоящее время прокуроры проверяют качество жилых помещений до их предоставления гражданам из числа детей-сирот, - отметили в ведомстве.