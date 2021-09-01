В Назарово прекратили уголовное дело на врача-взяточника Фото: Мария ЛЕНЦ

Назаровский городской суд прекратил уголовное дело в отношении врача-нарколога, обвиняемого в мелком взяточничестве. Обвиняемый выдавал справки с пометкой «здоров» или «годен» тем, кто хотел пройти медицинскую комиссию, но вряд ли это сделал законным путем.

Например, если гражданин страдает алкогольной или наркотической зависимостью и состоит на учете у нарколога, водительских прав ему не видать. Но с обвиняемым можно было «договориться» за некую сумму. Такая деятельность была пресечена правоохранителями, заведено уголовное дело, вина доказана, дело передано в суд. Но наказания ему удалось избежать за истечением срока давности.

Это еще не все. В мае этого года медик был признан судом виновным по двум статьям: «Служебный подлог» и «Посредничество во взятке». Приговор – исправительные работы на срок 1 год и 3 месяца с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, сообщает ИА «Запад24».