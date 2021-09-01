В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 20 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12.00 часов 1 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 105 492 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 426 случаев заболевания. Если брать по городам и территориям, в Красноярске – 75, Минусинске – 19, Норильске – 31, Канске – 43, Богучанском районе – 31, Кежемском районе – 22, Канском районе – 24.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 35 930 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 025 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 223. Проведено тестов на коронавирус всего 3 505 532, из них за последние сутки 7 591. На 1.09 привито 1 компонентом - 799 394, завершили вакцинацию – 692 539.

Данные от регионального минздрава: за сутки вылечились и выписались 438 человек (этот показатель превысил число новых случаев заболевания), а всего 91 754 человек. Погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, 20 человек, а всего 5 170.

Добавим, что в эту статистику не входят закрытые города Зеленогрск и Железногорск.