В Красноярском крае осудили пилота, по вине которого разбился вертолет и покалечились два пассажира. Фото: следком на транспорте

В Эвенкии, в Байкитском районном суде, вынесли приговор пилоту, по вине которого произошло крушение вертолета в декабре 2019 года. Вердикт таков: нарушил правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Доказано, что 25 декабря 2019 года в 12 часов 11 минут местного времени вертолет Ми-8АМТ отправился в рейс с посадочной площадки «Байкит». На борту вертолета находился 21 пассажир. При взлете главный пилот принял неверное решение – подняться с использованием влияния воздушной подушки. В результате вертолет попал в сильный снежный вихрь и вышел из-под контроля. Затем упал на землю. Два пассажира получили тяжкие телесные повреждения, воздушное судно восстановлению не подлежит. К слову ущерб собственнику составил более 300 миллионов рублей.

Наказание, которое назначил суд, - штраф в размере 100 тысяч рублей.