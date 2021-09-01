Полиция Тувы нашла водителя, который сбил двух школьниц и скрылся

На такой машине сложно скрыться незаметно. Фото: полиция Тувы

Полиция тувинского города Чадана установила личность водителя, который сбил двух школьниц и скрылся с места ДТП. Как подтвердили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, это случилось 29 августа около 20:30 часов.

Девочки, одной из которых 11 лет, второй 10, переходили дорогу, когда на них на большой скорости налетел «УАЗ». Вместо того, чтобы остановиться, оказать помощь и вызвать скорую помощь, водитель прибавил газу и скрылся. Видимо, понадеялся, что в темноте его не опознают. Хотя такую машину сложно спутать с какой-то еще.

Девочек доставили в больницу с травмами, они находятся в хирургическом отделении, к счастью их жизни ничто не угрожает. Что касается нарушителя, нашли его через сутки. Оказался жителем Чадана, 41 год. Машину он загнал подальше от глаз во двор своего дома. На ней остались следы наезда.

На нарушителя составили протоколы за оставление места ДТП, за отсутствие ОСАГО. Кроме того, проводится проверка по факту наезда на пешехода, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.