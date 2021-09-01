В Норильске полиция накрыла подпольное казино. Стоп-кадр видео МВД

В Норильске полицейские накрыли очередное подпольное казино. Находился он в Талнахе (это район в 24 километрах от самого города). Установили его существование, а затем выяснили местонахождение сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, организатором и владелицей казино является 31-летняя местная жительница. Нашла помещение, наняла персонал, установила там мебель, игровое оборудование, запустила скрытую рекламу для азартных любителей испытать удачу. Но прокололась и попала в поле зрения правоохранителей.

Нагрянув в помещение, силовики обнаружили в нем трех человек, которые подтвердили: да это игорный клуб и здесь проводятся азартные игры. В ходе обыска были изъяты 15 мониторов и 15 системных блоков, а также денежные средства на сумму 14 тысяч рублей.

Согласно уголовному кодексу, организатору казино грозит срок до 2 лет лишения свободы.