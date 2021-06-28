Жители Красноярска не могут отследить движение автобусов из-за сбоя в системе

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске возникли неполадки с системой отслеживания маршрутных автобусов. Жители краевой столицы не могут увидеть, где в данный момент находится нужный им транспорт. Как сообщают в мэрии, неполадки возникли на сервере, который обслуживает сайт МКУ «Красноярскгортранс».
Для красноярцев временно недоступны данные:
Мобильной версии портала информирования
Центра автоматической обработки звонков - Call-центр
других приложений, использующих данные портала информирования.
Специалисты обещают возобновить работу сервисов в ближайшие часы. Сейчас активно ведутся работы по восстановлению.