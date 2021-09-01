В Красноярске уголовное дело на воспитателя детского сада завели спустя 7 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Помощника воспитателя одного из детских садов Красноярска обвиняют в халатности, в результате которой 4-летняя девочка получила тяжелые травмы Заведено уголовное дело, которое передали во Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, несмотря на то, что произошло это еще 29 мая 2014 года и вызвало тогда широкий общественный резонанс, в следком информация попала только сейчас.

По предварительным данным, девочка осталась без присмотра персонала и вошла в помещение буфетной комнаты группы. Там на скамейке стоял горячий чайник, она потянулась за ним, опрокинула и затем упала в разлившийся кипяток. В результате получила термический ожог ног 2 степени площадью 10 процентов тела.

Ребенок долгое время проходил лечение, затем реабилитацию. Последствия остались до сих пор. Родители потребовали компенсировать им затраты, управлением образования Красноярска эти требования были удовлетворены. Однако предполагаемая виновница наказания не понесла. И только сейчас, после обращения родителей в СК РФ, в отношении нее было заведено дело. Хотя она сама вину не признает.