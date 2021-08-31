В Красноярске кафе оштрафовали на 50 тысяч за нарушение коронавирусной безопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оштрафовали кафе за несоблюдение мер профилактики коронавируса. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Проверяющие нагрянули в кафе, как всегда, внезапно. В рамках внеплановой проверки. А там – персонал на рабочем месте без перчаток (что для заведения общественного питания недопустимо при нынешних условиях). Поверхности дезинфицирующими средствами не обрабатывались. Температуру тела работников никто не проверял.

Добавим, что ограничительные и профилактические меры в Красноярском крае будут продолжаться до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Прививочная кампания идет полным ходом, однако медики прогнозируют четвертую волну коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенью в Красноярском крае ожидается четвертая волна коронавируса

В Красноярском крае ожидается новая волна коронавируса. Вслед за третьей, которая началась июне и закачивается только сейчас, осенью грядет четвертая. Об этом в эфире радио «Красноярск. Главный» рассказал министр здравоохранения края Борис Немик (подробнее).