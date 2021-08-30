Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Проект таежнинской администрации «Цветущий поселок» по озеленению и благоустройству стал одним из победителей грантовой программы РУСАЛа «Зеленая волна», традиции которой заложил основатель компании Олег Дерипаска. Начиная с 2018 года в городах присутствия компании было высажено более 3 тысяч деревьев.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

На закупку саженцев в Таежном было выделено 100 000 рублей. В работах по озеленению по традиции приняли активное участие волонтеры из Молодежного Совета БоАЗа.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Саженцы сирени, яблони и рябины посадили на аллее Памяти. По словам главы таежнинского сельсовета Сергея Муссобирова, выбор места был определен наличием ограждения, способного защитить посадки от разгуливающего по поселку крупного рогатого скота.

На аллее в мае уже проходила акция «Зеленая волна», были высажены 30 рябинок – у каждого дерева установлена именная табличка с фамилией тех, кто брал на себя ответственность не только посадить, но и заботиться о саженцах. Сейчас майские деревца уже окрепли, прижились. Теперь к ним добавились новые саженцы. И аллея Памяти действительно становится похожа на аллею. Всего здесь около 70 молодых деревьев, которые со временем обещают украсить развесистыми кронами и сделать уютным этот уголок в центре поселка.