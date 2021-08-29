«С каждым этапом задания все сложнее»: конкурсантка Нацфинала Ворлдскиллс рассказала об испытаниях чемпионата

Дарья Прежесецкая из Красноярска

В Уфе наступил последний день конкурсных мероприятий финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021. О своих впечатлениях, переживаниях и выборе профессии рассказала 16-летняя Дарья Прежесецкая из Красноярска – девушка является юниором в компетенции «Ветеринария».

Дарья выполнила два последних модуля: клиническое исследование сельскохозяйственной домашней курицы и фармакологию – это приготовление лекарственных форм из компонентов для животных. На Нацфинале юная специалистка впервые, к этому испытанию она готовилась на протяжении полугода.

«Первый для меня конкурс был у нас в муниципалитете, там я заняла первое место. К нему я готовилась чуть меньше месяца – просто загорелась, мне захотелось заниматься, я стала ходить на тренировки. Здесь, в Уфе, я поняла, что это очень здорово – участвовать тут.Если сравнивать с двумя предыдущими конкурсами – в Красноярске на базе нашего Уярскогосельскохозяйственного техникума и в Новгороде на отборочных, то с каждым этапом задания все сложнее, готовиться к ним надо конкретнее. Тем более, в конкурсные процедуры вносятся 30-процентные изменения, и участники не всегда могут быть к ним готовы», – объяснила Дарья.

Конкурсантка в качестве примера привеламодуль хирургии – девушкапрактиковалась на сельскохозяйственном кишечнике, зашивала его – это был крупныйфрагмент. А когда юниор приехала в Уфу, ей пришлось выполнять задание на кишке мелкого животного по другой технологии.

Дарья поделилась, что попала в профессию по случайности, но нашла себя в этом деле и уже добилась некоторых результатов.

«У меня было три варианта: стать механиком, педиатром, или же пойти в художественную сферу, потому что я заканчивала школу искусств. Когда я высказала семье свое мнение, что хочу быть педиатром, мне посоветовали попробовать ветеринарию. Это все равно медицина, к ней нужно быть готовым. И в принципе, эти две специальности чем-то похожи, попробовать стоит. Я испытала себя и поняла, что работа ветеринаром мне ближе», – рассказала девушка.

Движение Ворлдскиллс говорит о том, что в последнее время все больше молодых людей выбирают рабочие профессии. Это подтвердила и Дарья – в ее круге общения многие выбрали себе подобную специальность.

«У меня много приятелей выбрали рабочие профессии, также я общаюсь с теми, кто хочет обучаться в сфере профессионального образования. А еще здесь я знакомлюсь с ребятами из разных компетенций – я очень надеюсь, что буду дальше общаться с такими хорошими и довольно интересными людьми. С ними очень интересно поговорить и узнать побольше об их специальностях», – отметила конкурсантка.

Дарья выразила надежду, что в будущем обязательно приедет в Уфу в качестве туриста. Девушка влюбилась в столицу Башкирии, ей понравился теплый прием и красивые виды.