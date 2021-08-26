Медведь вышел к людям в селе под Ачинском. Фото: Ачинск, общественное движение

Нашествие медведей на города и села в Красноярском крае продолжается. Накануне хищник перепугал жителей села Белый Яр, что расположено недалеко от Ачинска.

Пестуна заметили бегающим по улицам. Не исключено, что зверь сам был напуган, оказавшись среди домов и машин.

Видео с тем, как он носится неподалеку от местных магазинов, быстро разлетелось по сети, на место прибыли спецслужбы.

Несколько часов полиция прочесывала лес в округе, и в итоге нашла медведя. Было принято решение его застрелить, чтобы он больше не имел соблазна выходить к людям и никому не навредил.