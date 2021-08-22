В Красноярске мужчина выпал из окна и разбился о припаркованную машину

В Красноярске мужчина выпал из окна и разбился. Фото: ТВК Красноярск

В Красноярске в Советском районе мужчина выпал из окна многоэтажки. Трагедия произошла сегодня, 22 августа, около 9 часов утра на улице Водопьянова, 12. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на очевидцев, которые услышали звук удара об машину. Автомобиль был припаркован под окнами, мужчина рухнул прямо на него с большой скоростью, вследствие чего ему размозжило голову.

Личность мужчины, причины и обстоятельства его падения из окна, есть ли в этом криминальная составляющая – все это выясняют правоохранители, они прибыли на место происшествия по вызову очевидцев и проводят проверку.

Добавим, что подобные случаи в Красноярске происходят часто. Например, в середине февраля этого года на Дубровинского, 54 погиб 98-летний мужчина. А 8 августа в микрорайоне «Южный берег» из окна своей квартиры выпала молодая женщина.