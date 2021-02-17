В Красноярске 98-летний мужчина выпал из окна многоэтажки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске скончался мужчина, который выпал из окна своей квартиры в ночь с воскресенья на понедельник. Квартира находится на 8-м этаже дома на улице Дубровинского, 54. Что стало причиной, как все произошло, есть ли кто-то причастный к этому или пожилой человек самостоятельно принял такое решение – во всем этом будут разбираться следователи.

Что касается непосредственно гибели мужчины – этим занимается следственный комитет. Официальный комментарий там обещают дать позднее. А в полиции города «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили, что потерпевший упал на припаркованный под окнами автомобиль, иномарка значительно пострадала. Владелица написала заявление, которое и отрабатывается.

По предварительной информации погибший жил один, но в последнее время к нему часто заходил мужчина, который был то ли племянником, то ли внуком. Есть ли связь между этими визитами и трагедией – это также будет устанавливать следствие.