В Красноярске разбойник-рецидивист напал на женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом центре произошло разбойное нападение на женщину. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, произошло это в Ленинском районе. 41-летняя местная жительница задержалась на прогулке допоздна и возвращалась домой, когда к ней подбежал неизвестный мужчина и ужарил ее по голове. Сознание у нее помутилось, нападавший воспользовался ее беспомощным состоянием, забрал у нее телефон и золотые сережки. После этого скрылся.

Но долго оставаться на свободе разбойнику не удалось. Его личность быстро установили и задержали. Оказалось, что 30-летний мужчина уже имел неоднократно проблемы с законом, на его счету несколько судимостей. На него завели новое уголовное дело по статье «Разбой». На сей раз ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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