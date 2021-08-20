В 2021 году «Россети» направят 8,4 млрд рублей на техобслуживание и ремонты электросетей Сибири

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании Правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского Федерального округа (СФО) к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг. сообщил о производственных мероприятиях «Россети Сибирь», «Россети Томск», филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири в преддверии осенне-зимнего периода (ОЗП).

На реализацию программы технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) в 2021 году в Сибири будет направлено 8,4 млрд рублей, что на 600 млн больше, чем в 2020 году. В рамках программы осуществляется ремонт подстанционного оборудования, опор линий электропередачи (ЛЭП), фундаментов, замена проводов и изоляторов, расчистка просек ЛЭП. Все мероприятия ТОиР выполняются в соответствии с графиком.

Персонал и спецтехника в СФО к настоящему времени полностью готовы к прохождению ОЗП и аварийно-восстановительным работам, запас оборудования и материалов укомплектован на 100 %, на случай возможных аварий подготовлено 540 резервных источников питания совокупной мощностью 45 МВт.

«Даже несмотря на достаточно непростую ситуацию с паводками и пожарами, с которой столкнулись в этом году регионы Сибири, энергокомпании отрабатывают все в штатном режиме. Отключения потребителей, которые возникали при воздействии погодных аномалий, устранялись в максимально короткие сроки»», - отметил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Прохождение ОЗП в Сибири связано со сложными погодными явлениями, характерными для региона уже ранней осенью. Среди них – частые колебания температуры около нуля, сильный ветер, экстремальные морозы. Подготовку к сезону максимальных нагрузок завершим к концу сентября. В число приоритетов компании «Россети» также входит обеспечение комфортных условий работы персонала, задействованного на энергообъектах в неблагоприятном климате. Кроме этого, в срок будут реализованы мероприятия инвестиционной программы по усилению системной надежности», - отметил Андрей Рюмин.