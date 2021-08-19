Эксперты назвали одну из причин гибели более 1000 оленей на севере Красноярского края

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На север Красноярского края отправились дополнительные силы полиции, чтобы расследовать массовую гибель оленей. Как сообщают в МВД, правоохранители установят точное количество погибших животных, а также причину их гибели.

Уже известно, что речь о различных заболеваниях или серьезных инфекциях, способных нанести вред людям и оленям, не идет. Ветеринарные врачи провели исследования патологоанатомического и полевого материала парнокопытных, но ничего опасного не нашли. Но обнаружили признаки утопления, а в легких найдены остатки речной воды.

- Все погибшие особи будут повторно обследованы и осмотрены сотрудниками полиции, в случае установления фактов незаконной охоты стражами порядка будут проверены все лица, имеющие разрешение на хранение огнестрельного оружия. Также с целью получения дополнительной информации, способствующей установлению лиц, причастных к гибели животных, полицейскими будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, - пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД.

Напомним, что 3 августа 2021 года в районе Хатанги у одноименной реки местные жители обнаружили 56 трупов северных оленей, два из которых были с огнестрельными ранениями.