В Красноярске запретят парковку в районе Большого концертного зала Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно запретят парковку на части проспекта Мира, прилегающей к площади Мира и Большому концертному залу. Ограничение начнет действовать сегодня, 16 августа. И продлится до 13 часов дня 17 августа. Это связано с тем, что в БКЗ пройдет прощание с экс-главой города Петром Пимашковым. Напомним, он скончался 12 августа и завещал похоронить себя рядом со своей женой Людмилой Пимашковой на красноярском кладбище Бадалык.

Начиная с 20:00 16 августа и до 13:00 17 августа нельзя будет припарковаться на:

- улице Каратанова (от Карла Маркса до Ленина)

- проспекте Мира (от Каратанова до площади Мира).

Автомобилистов просят оставлять свой транспорт на платных парковках в районе вантового моста и около здания краевой филармонии. Эти парковки будут открыты для всех с 9:00 17 августа и до окончания панихиды в Большом концертном зале, сообщает Gornovosti.ru.