Под Красноярском произошло чудовищное ДТП: два человека погибли

Фото: ЧП Красноярск

Авария произошла в Березовском районе на 7-м километре трассы «Березовка-Кузнецово-Зыково» в 7:20 утра 13 августа. Водитель Тойоты Филдер выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2131. От столкновения обе машины вылетели в кювет, а иномарка и вовсе перевернулась.

Без погибших, увы, не обошлось. Жертвами аварии стали девушка-пассажир ВАЗа и водитель Тойоты. Пострадали также 3-летний ребенок, который находился в отечественной машине и водитель ВАЗа.

- Выезд на встречную полосу является аварийно-опасным манёвром. Перед его выполнением необходимо убедиться в безопасности маневра, - сообщают в ГИБДД Красноярска.

Напомним, что это уже второе за день смертельное ДТП в Березовском районе. Утром на трассе Красноярск-Железногорск в тройном ДТП погибла женщина-водитель.