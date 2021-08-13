Под Красноярском в тройном ДТП с КАМАЗом на трассе погибла женщина. Скриншот из видео ЧП Красноярск

Все произошло утром 13 августа. На 6-м километре трассы «Красноярск-Железногорск» водитель «Хонды Торнео» совершала обгон и во время этого маневра врезалась в КАМАЗ, который ехал навстречу.

После столкновения с грузовиком «Хонда» врезалась в ехавшую по ходу «Тойоту Алеон». Без жертв не обошлось. В аварии погибла женщина – водитель «Хонды». От машины же не осталось и живого места.

Сейчас на месте аварии работают госавтоинспекторы. Движение осуществляется по одной полосе.