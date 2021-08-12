В Красноярском крае будут судить пилота, повредившего два вертолета. Фото: следком

В Красноярском крае передали в суд уголовное дело в отношении командира воздушного судна, возбужденного по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, обвиняемый полностью признал свою вину.

Напомним, произошла авария в январе текущего года в Богучанах. Вертолет Ми-8 готовился к взлету, стал разворачиваться на взлетно-посадочной полосе и в этот момент пилот допустил грубую ошибку. Несущим винтом вертолет задел здание аэровокзала и повредил его. Так же досталось другому вертолету Ми-8, который принадлежит другой авиакомпании. В результате собственникам был причинен крупный ущерб, общая сумма которого составляет 12,5 миллионов рублей. Добавим, что во время инцидента никто не пострадал.