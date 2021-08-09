В Красноярске начинается прием заявлений на выдачу жилищных сертификатов детям-сиротам

Жилищный сертификат будет выдаваться сроком на один год Фото: Мария ЛЕНЦ

7 августа вступил в силу Закон Красноярского края «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно новому закону, такие граждане могут обратиться с заявлением о выдаче сертификата, который можно использовать на приобретение жилья. Сумма сертификата на сегодня составляет 1 679 733 рубля и рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилплощади в Красноярском крае, умноженной на 33 квадратных метра.

Для получения сертификата необходимо предоставить в управление учета и реализации жилищной политики пакет документов. Документы принимает консультант отдела правового обеспечения жилищных программ и распределения жилья Борецкая Анна Константиновна по адресу: ул. К. Маркса, 93, каб.517, телефон 226-15-63.

К заявителю предъявляется ряд требований: стаж работы по трудовому договору или в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствие задолженности по налогам, сборам и алиментным обязательствам, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров и т. д.

Жилищный сертификат будет выдаваться сроком на один год. Его можно будет использовать на покупку готового жилья в Красноярском крае у физических и (или) юридических лиц, добавлять к этой сумме свои или заемные средства, а также средства материнского капитала. Если же стоимость жилья, которое заявитель решит приобрести, окажется меньше суммы сертификата, то средства будут предоставлены лишь в размере цены жилплощади. Выбранная квартира также должна соответствовать определенным требованиям – например, многоквартирный дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

«До вступления в силу нового закона лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивались жильем только по договорам найма специализированных жилых помещений. С этим возникали определенные трудности, связанные прежде всего с недостаточным количеством подходящих квартир на рынке недвижимости Красноярска. Теперь появилась хорошая альтернатива, которая поможет таким гражданам приобрести собственное жилье и успешно социализироваться в обществе», – рассказала руководитель управления учета и реализации жилищной политики Елена Блах.

С полным перечнем документов и требований для получения сертификата можно ознакомиться по ссылке:

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/housingpolicyupr/Pages/certificate.aspx