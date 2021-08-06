Объединяться, объяснять, убеждать: волонтеры-медики о новых мерах борьбы против коронавирусной инфекции

Фото: Максим Горковенко

Вакцинация, постковидная реабилитация, взаимодействие всех служб в период пандемии – самые важные вопросы обсудила региональный координатор ВОД «Волонтеры - медики» Алена Миронова в рамках консилиума с Денисом Проценко, главным врачом больницы № 40 в Коммунарке. Тема консилиума - «Защита от COVID-19: меры против новой коронавирусной инфекции». На площадке медики, общественники, эксперты и профильные депутаты из регионов озвучили свои предложения в Народную программу по части развития системы здравоохранения.

Что предлагается? Регламентировать все этапы сопровождения людей при постковидной реабилитации. Это упростит взаимодействие врачей и социальных работников с пациентами, которых выписали из стационаров и которым требуется дополнительная поддержка.

Очень важно как можно больше рассказывать и о необходимости вакцинации. Для этого Денис Проценко предложил привлекать волонтеров-медиков - в коллективах, колл-центрах.

Фото: Максим Горковенко

Кстати, красноярские волонтеры-медики уже начали такую работу. Как отметила региональный координатор ВОД «Волонтеры - медики» Алена Миронова:

- В некоторых регионах вакцинация обязательная - как у нас. Однако не все торопятся ставить прививку. Мы понимаем, что такими темпами не получим коллективный иммунитет. Все считают, что вакцинация, как и коронавирус - проблема здравоохранения. Но я уверена, что это проблема всего общества. Мы уже начали вести разъяснительную работу, развеивать мифы о вакцинации, Для этого наши ребята прошли специальное обучение. Также сняты видеоролики о мифах вакцинации. А ещё - специалисты приготовили курс по вирусологии для всех желающих. С 1 сентября мы выходим с ним на образовательные учреждения.

Минздрав РФ продолжит взаимодействие с общественниками и депутатами по вопросам совершенствования борьбы с коронавирусом.

СПРАВКА «КП»

Проект «Консилиум с Денисом Проценко» - это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения. Участники дискуссий обсуждают проблемы в медицинской сфере и предлагают пути решения вопросов.

Озвученные инициативы также найдут отражение в Народной программе, где медицине посвящен отдельный раздел. На сайте NP.ER.RU можно ознакомиться с программой и принять личное участие в ее формировании.