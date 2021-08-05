Автомобилист из Красноярска сбил парня на электросамокате

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске произошло очередное ДТП с участием электросамоката. На этот раз на улице Молокова. Как5 сообщают в ГИБДД, авария случилась на выезде из двора.

Водитель на «Киа Рио» выезжал с дворовой территории, когда наехал на парня, ехавшего на электросамокате по тротуару. Молодой человек получил серьезные травмы после столкновения, водитель «Киа Рио» не пострадал.

В 2021 году это уже 14 ДТП при участии электротранспорта, 9 водителей самокатов получили травмы. В прошедшем году происшествий с этим видом транспорта зарегистрировано только 6.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что, если мощность электросамоката больше 250 Ватт, для водителя обязательны удостоверение категории «М» и застегнутый мотошлем.

Отметим, что на самокатах меньшей мощности нужно передвигаться по тротуарам и пешеходным зонам. Однако, хоть согласно ПДД человек на таком самокате и считается пешеходом, не следует забывать, что скорость самоката значительно выше пешего участника движения. Необходимо позаботиться о собственной безопасности и особенно безопасности детей.