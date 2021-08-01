Автомат на платной парковке обсчитал красноярского общественника Болсуновского. Фото: инстаграм @bolsunovskiy2017

Недавно перезапущенный проект платных парковок в Красноярске дал сбой. Красноярскому общественнику Андрею Болсуновскому, пока он заседал в Сером доме, автомат вместо 60 рублей за два часа парковки насчитал 150 - как за сутки. Об этом Мужчина рассказал в своем инстаграм-аккаунте.

— Все помнят, каким я являюсь сторонником платных парковок? Я реально расстроился когда угробили предыдущий проект, и радовался организованным парковкам (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим.«КП»), - написал Болсуновский в посте.

Он рассказал, что инцидент произошел в пятницу. И только в субботу он обратил внимание, что переплатил за паркинг. В МАУ «Красгорпарк» пообещали со всем разобраться.

С момента установки автоматов для оплаты парковочных мест в городе опустело немало популярных у горожан площадок. Так, например, любители громко послушать музыку в машинах перестали собираться напротив Центрального парка.

Платные парковки появились с 1 июля на двух участках: вдоль кинотеатра «Синема парк» на улице Дубровинского и в районе площади Революции.