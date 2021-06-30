Что изменится в Красноярском крае с 1 июля 2021: платные парковки, новые детские пособия и Дальневосточный гектар в Арктике Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала второго месяца лета в нашем регионе в силу вступает ряд законов. Какие-то из них порадуют красноярцев, другие же окажутся спорными. Рассказываем, что изменится в Красноярском крае с 1 июля 2021.

Платные стоянки в центре Красноярска 2021

Платные парковки появятся на двух участках: вдоль кинотеатра «Синема парк» на улице Дубровинского и в районе площади Революции. Расценки следующие:

- у площади Революции – первые пять часов – 30 рублей в час, сутки – 150 рублей;

- в районе речного вокзала и кионтеатра «Синема Парк» - первые три часа – 30 рублей час, с четвертого часа – 100 рублей с правом парковки на весь день.

Отметим, что первые 7 минут – бесплатны.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Запись ребенка в школу для семей, не закрепленных за определенным участком

Напомним, что прием документов в школу начинается с 1 апреля. С этой даты принимаются заявки от родителей, проживающих на территории, закрепленной за школой. С 6 июля по 5 сентября же подавать документы на зачисление смогут родители, не прикрепленные к школе. Подробнее здесь.

Новые детские пособия

Теперь на смену единовременным «детским» пособиям придут ежемесячные. Они полагаются женщинам, которые встали на учет еще на ранних сроках беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из оценки той самой нуждаемости. Главное условие – чтобы доход каждого члена семьи не превышал прожиточный минимум.

Также появятся пособия для одиноких родителей, воспитывающих ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Углубленное обследование для переболевших коронавирусом

С 1 июля и до конца 2023 года переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах имеют право пройти углубленную диспансеризацию.

Дальневосточный гектар в Арктике

Теперь знаменитый Дальневосточный гектар можно получить и в Красноярском крае. Какие земли будут доступны, определят местные власти. Но с уверенностью можно сказать, что нововведение коснется северных территорий края.

Добавим, что в первые полгода участки в красноярской Арктике смогут получить только местные жители. Но с 2022 года, урвать кусок арктической земли смогут все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021: новые сроки, правила и возможности

В текущем году порядок приема детей в школы несколько поменялся. Свою роль в этом сыграла и пандемия коронавируса. В связи с этим встал вопрос, как записать ребенка в 1 класс в Красноярске 2021. (подробнее)