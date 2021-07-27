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Здоровье27 июля 2021 7:19

Красноярским бизнесменам пригрозили штрафами за невакцинированных сотрудников

Первый компонент вакцины должен быть введен всем не позднее 25.08.2021
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Красноярским бизнесменам пригрозили штрафами за невакцинированных сотрудников

Красноярским бизнесменам пригрозили штрафами за невакцинированных сотрудников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, что предпринимателей, чьи сотрудники не будут вакцинировать от коронавируса без уважительных причин, оштрафуют. Аналогичная практика ранее уже применялась в Москве. Первая прививка должна быть поставлена всем не позднее 25.08.2021.

Требования прописаны в Постановлении № 43 от 23.07.2021.

- До 31 июля необходимо предоставить в поликлинику по месту расположения предприятия список сотрудников, подлежащих вакцинации. До 15 сентября 2021 требуется обеспечить полный курс вакцинации против COVID-19 не менее 60 % от общей численности работников. Первый компонент вакцины должен быть введен не позднее 25 августа, - сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Информацию о количестве привитых сотрудников предприятия должны направить до 15 сентября в Управление Роспотребнадзора на эл. адрес: office@24.rospotrebnadzor.ru.

КОНКРЕТНО

Консультации можно получить по телефону «горячей линии» 8(391) 226-89-50 в будние дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.