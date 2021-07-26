Двоих любителей экстрима из Красноярска придавило квадроциклом на Черной сопке

Красноярские спасатели полночи искали, а затем вытаскивали двоих любителей экстрима с Черной сопки. 35-летний мужчина и 26-летняя девушка катались на квадроцикле, когда произошло небольшое ЧП.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в КГКУ «Спасатель», о том, что двое красноярцев угодили под квадроцикл, им сообщил их знакомый. Мужчина позвонил на номер 112 около 22 часов вечера. Оказалось, что парочка каталась по сопке, в один момент квадроцикл перевернулся и придавил обоих. Самостоятельно выбраться они не смогли, транспорт оказался сильно тяжелым.

Чтобы спасти любителей экстрима, специалисты обследовали около 5 километров лесного массива, а затем вызволили парочку из-под тяжелого транспорта. Спасательная операция завершилась около 2 часов ночи.

Спасатели оказали красноярцам первую помощь и вынесли их к машине скорой помощи. Водитель и его пассажир получили травмы и были переданы в руки врачам.