Жительница Красноярского края при детях заживо сожгла возлюбленного Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, жуткое преступление произошло 1 марта 2021 года в Канске.

Ночью мужчина в грубой форме попросил у возлюбленной сигареты. Женщина обиделась и решила убить сожителя:

- В ходе ссоры злоумышленница, намереваясь совершить убийство сожителя, взяла бутылку со спиртом, облила мужчину и диван на котором он лежал легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой, - делятся подробностями в СК.

Кроме того, в квартире в момент расправы находились пятеро детей пары. Они чудом не пострадали от возникшего задымления.

Мужчине удалось выбежать на улицу и потушить себя снегом. Он попал в больницу, но скончался через несколько часов. Женщину же задержали и завели в ее отношении уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом».

- В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.