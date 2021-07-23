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Происшествия23 июля 2021 5:17

Жительница Красноярского края при детях заживо сожгла возлюбленного

Расследование уголовного дела завершено
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Жительница Красноярского края при детях заживо сожгла возлюбленного

Жительница Красноярского края при детях заживо сожгла возлюбленного

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии, жуткое преступление произошло 1 марта 2021 года в Канске.

Ночью мужчина в грубой форме попросил у возлюбленной сигареты. Женщина обиделась и решила убить сожителя:

- В ходе ссоры злоумышленница, намереваясь совершить убийство сожителя, взяла бутылку со спиртом, облила мужчину и диван на котором он лежал легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла зажигалкой, - делятся подробностями в СК.

Кроме того, в квартире в момент расправы находились пятеро детей пары. Они чудом не пострадали от возникшего задымления.

Мужчине удалось выбежать на улицу и потушить себя снегом. Он попал в больницу, но скончался через несколько часов. Женщину же задержали и завели в ее отношении уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом».

- В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.