Проспект Мира, Покровский парк и Дивный порт: Tele2 запускает 4G-трансляции по урбанистике

Фото: Tele2

Красноярск– Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проведет цикл онлайн-туров со скоростью 4Gна тему современной урбанистики. В прямом эфире архитекторы расскажут, как преобразились Красноярск и его город-спутник Дивногорск. Посмотреть трансляцииможно будет 22 июля, 29 июля и 12 августа в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Искусство создавать город», состоящий из серии прямых эфиров по урбанистике, призван вовлечь жителей в процессы современного благоустройства. Ведь большинство из нас не знакомо с такими понятиями, как «зонирование», «аркология» или «проницаемость». Архитекторы ведущего проектного бюро Красноярска «Проектдевелопмент» в режиме онлайн поделятся историей обновления трех городских пространств. Tele2 выступает организатором онлайн-туров: оператор обеспечит трансляции в паблике «Проспект Мира»на скорости 4G.

Первый прямой эфир состоится 22 июля (начало в 19:30). Он будет посвящен реконструкции Проспекта Мирак Универсиаде-2019. Эксперты проектного бюро Антон Шаталов и Иван Ряпосовпроведут зрителей по главной улице Красноярска и вместе с ними изучат архитектурные решения: уличную мебель, озеленение, освещение. При этом все желающие смогут задавать экспертам вопросы.В качестве ведущей выступит Анна Прохорова.Трансляция продлится 30 минут.

Всего запланировано три онлайн-тура. Еще два из них познакомят участников с проектами реконструкции Покровского парка на Караульной горев Красноярске (эфир 29 июля) и набережной Енисея в Дивногорске (эфир 12 августа). Все трансляции пройдут на скорости 4Gот Tele2.