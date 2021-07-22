В отдаленных поселках Красноярского края наладят подачу электричества. Фото: ПАО «Россети Сибирь»

К концу 2021 года электроэнергией будут снабжены самые отдаленную уголки Красноярского края. Сотрудники филиала компании «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» намерены отремонтировать оборудование в 31 населенном пункте, чтобы еще 5 774 жителей региона смогли довольствоваться благами цивилизации.

В планах у энергетиков отремонтировать 17 силовых трансформаторов, аппаратуру релейной защиты и автоматики, 3 комплекта отделителей и короткозамыкателей, 4 трансформатора собственных нужд, автоматику обогрева включателей. На это энергокомпания направит 1,1 миллиона рублей.

Проблема обеспечения периферии электроэнергией в крае стоит остро из-за особенностей территории. В регионе много лесов, болот, и поэтому зачастую, чтобы добраться в тот или иной пункт для установки или ремонта оборудования, техникам приходится по 12 часов ехать к нему объездными путями. В межсезонье транспортная доступность часто вообще отсутствует.

В компании «Россети Сибирь» занимаются планомерным развитием сетевого комплекса. Так, например, сейчас в эксплуатационной ответственности филиала находятся 12 подстанций, которые относятся к временно «изолированным» из-за отсутствия круглогодичного транспортного сообщения. Добраться до них летом можно только на пароме, а зимой на ледовой переправе из-за отсутствия мостов через Красноярское водохранилище, рек Енисей, Тасеево и Чулым.

КОНКРЕТНО

В 2021 году электричеством будут обеспечены 11 поселений на западе Красноярского края: деревни Черемушки, Березовая, Александровка, Нижний Тунуй, Муслимка, Биктимировка, Зачулымка, Монастырка, Таачек и села Кирчиж, Сахарное.

А также 12 на севере региона: деревни Казанка, Межталовка, Чистополка, Золотой ключ, Язаевка, Пискуновка, Захаровка, Широково, Дементьевка, Новотроицк, Космодемьяновка, Рудиковка, Городище, Еркалово, Ожигово, поселок Высокогорск и села Мотыгино, Александровка, Момотово, Предивинск, Троицкое.