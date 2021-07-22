В Красноярске продолжают активно устранять ямы на автодорогах

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В Красноярске продолжают восстанавливать дороги. Ямочный ремонт проводится по всему городу. Как сообщают в пресс-службе мэрии, в первую очередь ремонтируются наиболее сложные участки. Только на этой неделе были завершены работы на улицах Волгоградская, Джамбульская, Измайлова, Красномосковская, Свободная и Светлогорская.

План подрядчики составляют в том числе с учетом жалоб и предложений жителей. После того, как на участке завершается ремонт, специалисты лаборатории МКУ «УДИБ» проводят вырубку асфальта. Часть полотна выпиливают из асфальта и отправляют на исследование, где определяют толщину слоя асфальта, а также коэффициент его уплотнения. По итогам исследования составляется акт о состоянии асфальта.

Насколько качественно выполнен ремонт можно будет проверить только после экспертизы. Артемий Алкснис, начальник отдела технического надзора по содержанию улично-дорожной сети, пояснил, что оплату подрядчики получат только после заключения экспертизы. Ну а если получится так, что асфальт весной сойдет вместе со снегом, подрядчику придется за собственные средства переделывать работу.

Всего в этом году было восстановлено около 250000 квадратных метров дорожного полотна. При благоприятных погодных условиях работы будут вестись до октября.