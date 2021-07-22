В Красноярском крае спасли 18-летнюю девушку, не справившуюся со спуском с горы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шушенском районе Красноярского края спасатели сняли с «Малого Боруса» 18-летнюю девушку, отправившуюся в поход в одиночку. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в агентстве ГО и ЧС, путешественница повредила ног и не смогла спуститься самостоятельно.

На помощь к туристке пришли специалисты КГКУ «Спасатель» и борт МИ-8. Спасательная операция прошла успешно, девушке оказали первую помощь и доставили на вертолете в поселок Черемушки Республики Хакасия, где передали бригаде скорой помощи.

Спасатели напоминают жителям Красноярского края, что не стоит отправляться в подобные походы в одиночку, при возникновении чрезвычайных ситуаций все может закончиться плачевно. Также специалисты советуют при выходе туристической группы регистрировать маршрут в МЧС России.