Активисты Красноярского отделения ВОД «Волонтеры-медики» планируют обратиться к губернатору края

Координатор регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", Алена Миронова. Фото: скриншот инстаграм

В Красноярском крае уже развернуто более 7000 коек под больных ковидом. По словам Алены Мироновой, координатора регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", медицинское сообщество оценивает текущую пандемическую ситуацию, как более сложную. По сравнению с прошлой волной коронавируса, в третью волну среди заболевших гораздо больше молодых людей и беременных женщин.

- На сегодняшний день у нас на дому поликлиниками только города Красноярска обслуживается около 26 тысяч человек. Нагрузка на первичное звено существенно увеличилась. И конечно появились дефициты в транспорте для ковидных бригад. Мы готовим обращение к губернатору Красноярского края, потому что он не раз нас выручал за эти полтора года, и у нас появлялся дополнительный автотранспорт. И это не значит, что мы отказываемся от помощи автоволонтеров, хотя это не совсем наша специфика, волонтеров-медиков. Но мы помогаем тем, кто готов распределять их по учреждениям здравоохранения», - отметила активистка.

Медицинское сообщество делает ставку на массовую иммунизацию, потому Алена Миронова также обратилась к жителям Красноярского края с призывом привиться, чтобы остановить пандемию:

- Для того, чтобы мы могли сказать, что достигли коллективного иммунитета, необходимо привить более 60 процентов населения. А сейчас по Красноярскому краю у нас двумя компонентами привито не более 20 процентов. Мы, конечно, не опускаем руки, но нас это сильно беспокоит. Поэтому самое важное, чем вы можете нам помочь – это не заболеть. Пожалуйста, сделайте все, чтобы конкретно вы не оказались в учреждении здравоохранения.