Житель Красноярского края порыбачил почти на 2,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас в Красноярском крае проходит операция «Путина-2021». В ее рамках полицейские проводили рейд по Енисею на Таймыре в районе поселка Караул, сообщают в МВД по краю.

Во время патрулирования полицейские обнаружили в реке буйки от сети. Проверив ее, они обнаружили 15 краснокнижных рыб: 13 осетров и 2 стерляди. Всех вернули в естественную среду обитания.

Вскоре был установлен рыбак. Им оказался 39-летний житель села Казанцево. Мужчина рассказал, что выловил рыбу для себя. Сумма ущерба могла составить более 2,4 миллионов рублей. У северянина изъяли лодку, а также завели уголовное дело:

- Сотрудниками отделения дознания Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.