Жители страны могут стать соавторами народной программы

Интернет-портал NP.ER.RU, где каждый житель России может внести свою инициативу в Народную программу

Заработал интернет-портал NP.ER.RU, где каждый житель России может внести свою инициативу и стать соавтором Народной программы.

Как отметил Андрей Турчак, новый формат призван сделать программу по-настоящему народной:

- Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Тем самым получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь.

На сайте NP.ER.RU предусмотрено два способа онлайн участия в формировании народной программы партии:

Принять участие в формировании программы можно и офлайн. Для этого достаточно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у окружного депутата по месту проживания.

По ключевым разделам народной программы, депутаты проведут в каждом регионе страны экспертные обсуждения с привлечением профессионального и научного сообществ, общественников, представителей власти.

По словам депутатов, широкое общественное обсуждение народной программы также пройдет и во всех районах и муниципалитетах Красноярского края.

На площадке NP.ER.RU уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу. Представители профильных НКО, эксперты, общественники и депутаты обсудили предложения по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. Также обсуждаются вопросы пособий на ребенка, маткапитала, проблемы детей-инвалидов, средства реабилитации и др.

Участники сессий предложили включить в народную программу и расширенные меры по поддержке детей-инвалидов, в частности – упрощение процедуры прохождения медико-социальной экспертизы, большая доступность в получении средств технической реабилитации, введение электронных сертификатов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. В список народных инициатив вошли также идеи по адаптации городской инфраструктуры и созданию более комфортной среды для людей с повышенными потребностями, расширению возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху и другие.