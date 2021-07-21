Погода в Красноярске на 22 июля 2021: до +27 градусов и небольшая облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз погоды на среду в Красноярске вполне благоприятный. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 22 июля 2021.

Так, в гидрометцентра передают, что в четверг температура воздуха составит около +27 градусов. При этом будет малооблачно и без осадков. Ветра не ожидается. Максимальные порывы до 1 метра в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Осадков не ожидается, как и сильного ветра, но будет облачно. Атмосферное давление в течение дня – 735 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, во вторник, погода в Красноярске 22 июля 2021, будет солнечной, а температура воздуха составит около +26 градусов. Синоптики обещают, что обойдется без дождей и сильного ветра. Порывы составят около 2 метров в секунду, временами могут достигать 7 метров в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление в течение дня 740-742 мм рт.ст.