Еще 19 человек скончались от коронавируса за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 499 человек. За все время в регионе зафиксировано 86 118 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 191 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 73 138 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 10 человек. Общей сложности от болезни скончались 4239 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 585 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 892 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 897. Проведено тестов на коронавирус всего 3 148 754, из них за последние сутки 12 391, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.