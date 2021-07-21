Серьезные травмы черепа: медведица напала на жителя Тувы. Фото: минприроды Хабаровского края

В Туве медведица напал на местного жителя. ЧП произошло в Тоджинском районе, сообщает Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

— Бригадой санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф был экстренно эвакуирован пациент на воздушном транспорте из Тоджинской ЦКБ, который пострадал после нападения медведицы по дороге на чабанскую стоянку, — говорится в сообщении.

Мужчине пришлось нелегко. Хищница нанесла ему множественные травмы. Особенно пострадала голова. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

В туве встреча с медведем не является редкостью. Косолапых в регионе немало. По последним данным от специалистов, на территории республики проживают около четырех тысяч бурых мишек.