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Происшествия21 июля 2021 10:13

Серьезные травмы черепа: медведица напала на жителя Тувы

Он был срочно госпитализирован и находится в тяжелом состоянии
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Серьезные травмы черепа: медведица напала на жителя Тувы. Фото: минприроды Хабаровского края

Серьезные травмы черепа: медведица напала на жителя Тувы. Фото: минприроды Хабаровского края

В Туве медведица напал на местного жителя. ЧП произошло в Тоджинском районе, сообщает Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

— Бригадой санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф был экстренно эвакуирован пациент на воздушном транспорте из Тоджинской ЦКБ, который пострадал после нападения медведицы по дороге на чабанскую стоянку, — говорится в сообщении.

Мужчине пришлось нелегко. Хищница нанесла ему множественные травмы. Особенно пострадала голова. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь.

В туве встреча с медведем не является редкостью. Косолапых в регионе немало. По последним данным от специалистов, на территории республики проживают около четырех тысяч бурых мишек.